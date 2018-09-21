В Крыму обнаружили клопа, способного вызывать гибель деревьев

Симферополь, , 14:09 — REGNUM Вредоносного клопа дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say) выявила служба по земельному и фитосанитарному надзору Крыма на землях, находящихся, в том числе, в пользовании Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского, сообщает 21 сентября пресс-служба вуза.

«Дубовая кружевница способна не только сильно ослаблять заселенные деревья, но и вызывать их гибель. Помимо этого, она серьёзно вредит кормовым растениям», — говорится в сообщении.

Обитая на листьях деревьев, кустарниках, травах и мхах, она путешествует с помощью транспорта — авиационного, сухопутного, водного — захватывая всё новые и новые территории.

В целях борьбы с опасным вредителем фитосанитарная служба Крыма утвердила программу локализации очага клопа и ликвидации популяции объекта в карантинной фитосанитарной зоне.

Отмечается, что для работ по локализации и ликвидации насекомого на территории поселка Аграрное Симферопольского района будут привлечены сотрудники и студенты Академии биоресурсов и природопользования.

Читайте также: Учёные обнаружили в Крыму останки мамонтов и других древних животных