В Калужской области 300 человек всю ночь искали пропавшего ребёнка

Калуга, , 14:02 — REGNUM В Калужской области всю ночь на 21 сентября искали пропавшую 9-летнюю девочку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, об исчезновении ребенка в дежурную часть МОМВД России «Кировский» Калужской области заявили 20 сентября в 17.40 минут.

По словам позвонившего в полицию отчима девочки, она не вернулась домой из школы. По тревоге был поднят личный состав отдела, задействованы кинологи с собаками. К поискам также присоединились сотрудники Росгвардии, волонтеры поисковых отрядов, соседи и знакомые семьи, представители администрации школы, родители других учеников и неравнодушные горожане. На улицы города вышли в общей сложности 300 человек. Осматривались каждая дворовая территория, подъезды и чердаки, подвалы зданий и хозяйственные постройки, опрашивались соседи и очевидцы. Шел постоянный обмен информацией между сотрудниками полиции и жителями города, в том числе с использованием социальных сетей. Поиски продолжались на протяжении всей ночи.

21 сентября в 07.30 часов утра местный житель обнаружил девочку в одном из частных секторов города. Ребенок прятался в строительном кольце, оставленном на земле. Девочка была доставлена в реабилитационный центр, где ей помогли согреться. В настоящее время с ребенком работают педагоги и психологи. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Данная семья на учете подразделения по делам несовершеннолетних не состоит, жалобы в органы внутренних дел не поступали. В школе девочка характеризуется с положительной стороны. Она проживает в общежитии с отчимом и бабушкой, так как мама длительное время находится на стационарном лечении в областном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь со 2 на 3 мая 2018 года в Калужской области весь личный состав управления уголовного розыска, центра кинологической службы и межмуниципального отдела МВД России «Бабынинский» был поднят по тревоге на розыск потерявшихся в Мещовском районе двух мальчиков 2007 и 2006 годов рождения. Со слов родителей, дети уехали кататься на велосипедах днём 2 мая. Сначала они пытались найти детей своими силами, но поиски успехом не увенчались. Ближе к ночи родители обратились в полицию. При обследовании близлежащих населённых пунктов, полицейские обнаружили спящих детей в одном из заброшенных домов в селе Покров.

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