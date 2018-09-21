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Нью-Йорк: работница детского сада ударила ножом пятерых человек

Происшествия

Среди них трое детей

Нью-Йорк, США, 21 сентября 2018, 13:46 — REGNUM  Сотрудник незарегистрированного детского сада в Нью-Йорке нанес пятерым потерпевшим, в том числе троим детей, резаные раны, заявили власти города, сообщает американский телеканал ABC.

Пострадавшие были обнаружены в районе Куинса Флашинг около 3:30 ночи по местному времени. По данным властей, среди пострадавших трое детей — две маленьких девочки и мальчик. Лишь один из детей находится в серьезном состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Они госпитализированы.

Помимо детей, ранения получили также одна из сотрудниц детского сада и отец детей. Полученные ими ранения не сопряжены с угрозой их жизни.

Полиция задержала подозреваемого по делу о нападении на детей и двух взрослых. Им оказалась 52-летняя женщина, которую обнаружили в подвале дома, где находился этот детский сад. По мнению следствия, этот дом служил неофициальным детским садом для жителей близлежащих районов.

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Происшествия в США
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