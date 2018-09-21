Пожар в жилом доме на Ямале унёс жизни двух человек

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 13:56 — REGNUM В ночь на 21 сентября в ямальском городе Ноябрьске горел двухэтажный деревянный дом, подлежащий расселению. Погибли два человека, один в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

Как сообщает региональное МЧС, данный дом на восемь квартир был уже частично расселен. В тушении пожара были задействованы 40 человек и 11 единиц техники. Причиной пожара по предварительным данным стала неисправная электропроводка.

Пресс-служба мэрии Ноябрьска сообщает о предложении пострадавшим поселиться в маневренном фонде. Им воспользовался лишь один человек. Остальные разместились у знакомых и родственников.

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