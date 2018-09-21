В Смоленске проверяют информацию о смерти младенца в больнице

Смоленск, , 13:23 — REGNUM В Смоленске следователи проверяют информацию о смерти младенца в одной из больниц города из-за ошибки врачей, сообщает 21 сентября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ранее в средствах массовой информации появилась публикация, что в городской клинической больнице №1 скончалась новорожденная девочка в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи врачами учреждения.

Следователи проверят все факты, изложенные в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичную проверку начали следователи в Белгороде, где местные СМИ сообщили, что в одной из больниц города восьмилетний мальчик скончался из-за халатности врачей.

Читайте подробнее: В Белгороде проверяют сведения о смерти ребенка в больнице