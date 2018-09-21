В Забайкалье снежный шторм спровоцировал транспортный коллапс

Чита, , 13:12 — REGNUM Дорожники Забайкалья оказались неготовыми к снежному шторму, о котором предупреждали синоптики. О транспортном коллапсе, начавшемся 20 сентября вследствие снегопада в Красночикойском районе края, сообщает «Газета Вечорка».

В условиях плохой видимости и скользкой дороги большегрузы и несколько ГАЗелей не смогли подняться на Малетинский хребет и застряли на дороге у населённого пункта Красный Чикой, являющегося районым центром. Однако ни пунктов обогрева, ни спецтехники на проблемном участке не обнаружилось, и водители большегрузов были вынуждены ночевать в машинах. Помощь объявилась лишь спустя пять часов пребывания на трассе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, 20−21 сентября регион накроет снежным штормом, предупреждали синоптики. В частности, было сказано о возможных осадках в виде дождя и мокрого снега и порывах ветра до 19−24 метров в секунду в эти дни.