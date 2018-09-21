Затонувший паром в Танзании: число жертв достигло 86 человек

Додома, , 12:10 — REGNUM Число жертв трагедии, случившейся из-за затопления парома в Танзании возросло до 86 человек, сообщает 21 сентября Associated Press.

По мнению спасателей, число жертв скорее всего возрастет, так как паром был переполнен: на нем находилось свыше 300 человек. Подобные трагедии случаются в Танзании не редко, что связано с проблемами в развитии транспортной инфраструктуры.

Напомним, трагедия произошла близ острова, крупнейшего острова Танзании в четверг 20 сентября. Поиски пропавших без вести велись весь день до наступления темноты. В настоящее время спасательные операции продолжаются.

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