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Затонувший паром в Танзании: число жертв достигло 86 человек

Происшествия

Вероятно погибших будет больше

Додома, 21 сентября 2018, 12:10 — REGNUM  Число жертв трагедии, случившейся из-за затопления парома в Танзании возросло до 86 человек, сообщает 21 сентября Associated Press.

По мнению спасателей, число жертв скорее всего возрастет, так как паром был переполнен: на нем находилось свыше 300 человек. Подобные трагедии случаются в Танзании не редко, что связано с проблемами в развитии транспортной инфраструктуры.

Напомним, трагедия произошла близ острова, крупнейшего острова Танзании в четверг 20 сентября. Поиски пропавших без вести велись весь день до наступления темноты. В настоящее время спасательные операции продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Крушение парома в Танзании: десятки погибших, сотни пропавших без вести

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