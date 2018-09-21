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Роспотребнадзор выясняет, чем массово заболели школьники в Бурятии

Происшествия

Заболевшие – 13 учащихся школы №1 города Закаменска. Проводится эпидемиологическое расследование

Закаменск, Бурятия, 21 сентября 2018, 11:39 — REGNUM  В Бурятии ЧП — у 13 учащихся школы №1 города Закаменска зафиксировано расстройство пищеварения в виде рвоты. Информация об этом поступила в региональное управление Роспотребнадзора 20 сентября.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 сентября, в ведомстве, специалисты проводят эпидемиологическое расследование. По результатам экспресс-исследований в биоматериале заболевших, персонала школы, а также в пищевых продуктах и воде не обнаружили патогенных возбудителей кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии. Исследования продолжаются, диагноз устанавливается. Состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, информация о массовом отравлении школьников в городе Закаменске появилась в бурятских группах в соцсетях 20 сентября. Точное количество пострадавших не уточнялось.

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Массовые пищевые отравления
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