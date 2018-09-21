Неизвестные убили трех полицейских в Индии

Нью-Дели, 21 сентября 2018, 11:26 — REGNUM На севере Индии убиты трое сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник в полиции.
Трагедия произошла в пятницу, 21 сентября, в штате Джамму и Кашмир.
По данным телеканала, злоумышленники похитили четырех полицейских в округе Шопиан. Через некоторое время тела троих из них были обнаружены.
Источник телеканала отметил, что жизни четвертого полицейского ничего не угрожает, так как его удалось освободить.
В настоящее время ведется поиск злоумышленников.
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