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СКР начал проверку по факту гибели в Севастополе восьмилетней девочки

Происшествия

Ребенок получил травму головного мозга в результате инцидента, произошедшего 9 сентября

Севастополь, 21 сентября 2018, 11:17 — REGNUM  В Севастополе восьмилетняя девочка погибла в результате падения с качелей во дворе. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба Следственного управления СКР по городу.

В ведомстве отметили, что ребенок получил травму головного мозга в результате инцидента, произошедшего 9 сентября.

«Спустя девять дней девочка скончалась в одной из городских больниц», — уточнили в СКР.

Также сообщается, что по факту произошедшего начата доследственная проверка, проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября направлено в суд уголовное дело о гибели ребенка на детской горке во Всеволожске (Ленинградская область). Перед судом предстанет 60-летний местный житель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности.

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