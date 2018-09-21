При крушении парома в Танзании погибли 79 человек

Додома, , 11:13 — REGNUM Жертвами крушения парома на озере Виктория в Танзании, по последним данным, стали 79 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.

«Паром перевернулся на озере Виктория, … в результате чего погибло 79 человек», — сообщает агентство.

В настоящее время спасательная операция продолжается. Ранее местные СМИ сообщали о гибели 44 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Танзании на озере Виктория произошло крушение парома, перевозившего сотни пассажиров. Спасатели, прибывшие на место ЧП, смогли вытащить из воды только 37 человек.

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