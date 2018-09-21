Пятница, 21 Сентября 2018 года
11:54:10 МСК

При крушении парома в Танзании погибли 79 человек

Происшествия

20 сентября в Танзании на озере Виктория произошло крушение парома

Додома, 21 сентября 2018, 11:13 — REGNUM  Жертвами крушения парома на озере Виктория в Танзании, по последним данным, стали 79 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.

«Паром перевернулся на озере Виктория, … в результате чего погибло 79 человек», — сообщает агентство.

В настоящее время спасательная операция продолжается. Ранее местные СМИ сообщали о гибели 44 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Танзании на озере Виктория произошло крушение парома, перевозившего сотни пассажиров. Спасатели, прибывшие на место ЧП, смогли вытащить из воды только 37 человек.

Читайте также: В кораблекрушении в Танзании погибли не менее 44 человек

А также: Крушение парома в Танзании: десятки погибших, сотни пропавших без вести

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кораблекрушения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить