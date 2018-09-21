Следствие настаивает на продлении ареста бывшему главе МЧС Кузбасса

Кемерово, , 11:00 — REGNUM Бывшему начальнику Главного управления МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову, который проходит одних из фигурантов по уголовному делу о пожаре и гибели людей в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, могут продлить срок содержания под стражей. Именно на этом настаивает следствие.

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Новая фигурантка появилась в деле о пожаре в «Зимней вишне»

Ходатайство продлить Мамонтову арест ещё на три месяца арест было озвучено на сегодняшнем заседании Центрального районного суда Кемерово. Следователи полагают, что Мамонтов, будучи на свободе, может скрыться или иным способом воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Напомним, такие попытки предпринимались и ранее. Речь идёт об уничтожении бухгалтерской базы.

Как сообщало ИА REGNUM, крупное возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек. Фигурантами по уголовному делу проходят 12 человек. Один из них — бывший глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов. Он был задержан 25 мая вместе с бывшим начальником отдела надзора деятельности и профилактической работы Кемерова Григорием Терентьевым. Следствие установило, что Мамонтов и Терентьев не запланировали и в 2017—2018 годах не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности здания ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», в котором располагалась «Зимняя вишня». Также Мамонтову предъявлено обвинение в растрате 1,8 млн рублей бюджетных средств, выделенных на финансирование областного ГУ МЧС.

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Добавим, что после задержания суд избрал для бывшего главы МЧС и экс-начальника отдела меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля, затем этот срок был продлён до 25 сентября.

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