На Сахалине изъяли партию икры с плесенью и стафилококком

Южно-Сахалинск, , 10:52 — REGNUM На Сахалине выявили плесень, золотистый стафилококк и бактерии кишечной палочки в 3,5 тоннах лососевой икры, сообщает 21 сентября пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По данным ведомства, партия икры была произведена в конце августа 2018 года. Помимо «обычных» бактерий группы кишечных палочек, обнаруженных в трех пробах, в одном случае был выявлен стафилококк, а в одной пробе — довольно редко встречающиеся грибы рода мукор («белая плесень»).

Россельхознадзор направил письма о проведенном изъятии некачественной продукции ее производителю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Сахалине задержали бригаду браконьеров, незаконно промышлявшую лососем. Злоумышленники полностью перекрыли нерестовую речку Мелкую и успели заготовить 175 кг икры.

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