За сутки ДНР подверглась обстрелам ВСУ 17 раз

Донецк, , 10:20 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нарушили «школьное» перемирие 17 раз. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей, сообщил 21 сентября руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, украинские силовики обстреляли районы поселка Зайцево, села Спартак, сел Ленинское, Саханка, Безыменное. При обстреле ВСУ использовали вооружения БТР и БМП, минометы, гранатометы, а также стрелковое оружие.

Отмечается, что пострадавших среди населения и военнослужащих нет.

Напомним, вооруженные силы Украины игнорируют достигнутые ранее соглашения о перемирии, ежедневно обстреливая республики Донбасса.

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