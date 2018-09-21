Крушение парома в Танзании: десятки погибших, сотни пропавших без вести

Додома, , 10:22 — REGNUM По меньшей мере 44 человека погибли из-за крушения парома в Танзании, сообщает 21 сентября Reuters.

Речное транспортное судно перевозило свыше 300 человек, которые после катастрофы числились пропавшими без вести. 37 человек были спасены.

Напомним, трагедия произошла близ острова, крупнейшего острова Танзании в четверг 20 сентября. Поиски пропавших без вести велись весь день до наступления темноты. В настоящее время спасательные операции продолжаются.

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