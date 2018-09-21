В США новый случай стрельбы по людям: в городе Сиракьюс пятеро ранены

Сиракьюс, США, , 08:24 — REGNUM В результате стрельбы из огнестрельного оружия в американском городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк) ранения получили пятеро человек, в числе которых — восьмилетняя девочка, передает телеканал CNY Central.

По словам шефа местной полиции Фрэнка Фаулера, всем раненым в результате инцидента от 8 до 35 лет, жизни пострадавших в настоящий момент ничто не угрожает. По сведениям журналистов, стрельба произошла на поминках в частном доме. Также существуют данные, что указанный дом может быть связан с одной из местных банд.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в американском городе Абердин (штат Мэриленд) от огнестрельных ранений скончались три человека. Стрельба произошла на одном из промышленных предприятий.

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