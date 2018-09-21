В Красноярском крае лесные пожары возникают из-за гроз

Красноярск, , 06:45 — REGNUM В Красноярском крае 21 сентября действуют пять лесных пожаров на площади 34,5 тыс. га — в зоне контроля в Эвенкийском районе. об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе.

При этом в министерстве добавили, что ситуация под контролем, населённым пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в крае действовало шесть лесных пожаров на площади 34,6 тыс. га.

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