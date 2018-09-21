Дело камчатского минздрава: один фигурант арестован, министр на свободе

Петропавловск-Камчатский, , 06:15 — REGNUM Камчатский краевой суд в пятницу, 21 сентября, принял решение о взятии под стражу крупнейшего подрядчика правительства Камчатского края Вагифа Мурсалова. Прокуратура региона ходатайствовала также и об аресте министра здравоохранения Камчатки Татьяны Лемешко, однако суд не поддержал ходатайство и оставил чиновницу на свободе до суда. Лемешко, Вагифова и его адвоката, бывшего зампрокурора Вилючинска Мирослава Федюка подозревают в растрате 22 млн бюджетных рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Главу минздрава Камчатки и её вероятных соучастников суд оставил на свободе

Крупнейший строитель Камчатки, получавший львиную долю правительственных подрядов Вагиф Мурсалов отправился в СИЗО по решению суда. Компания Мурсалова «Мастер» строила все крупные объекты региона — Дворец бракосочетаний в Петропавловске-Камчатском, новую краевую больницу, детские сады, жилые дома, другие объекты. В настоящее время «Мастер» занят строительством Камчатского театра кукол. За несколько последних лет компания получила более 100 госконтрактов на сумму более 8 млрд рублей.

По данным ИА Кам 24, «Вагиф Мурсалов» остался на Камчатке в 80-е годы прошлого века после срочной службы в армии. Первое время он работал слесарем в военном городке Вилючинске, потом занялся строительным бизнесом. Первые серьёзные деньги Мурсалов заработал в 2000-е годы на подрядах «Спецстроя Россиии» — ныне скандально известного банкрота.

Сегодня же прокуратура Камчатского края обжаловала в суде вынесенный 12 сентября вердикт городского суда Петропавловска-Камчатского, оставившего министра здравоохранения Камчатки Татьяну Лемешко на свободе до суда даже без подписки о невыезде. Суд вновь отклонил ходатайство прокуроров — Лемешко остается на свободе.

О судьбе третьего фигуранта, Мирослава Федюка, пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2018 года в Петропавловске-Камчатском сотрудниками ФСБ была задержана министр здравоохранения Татьяна Лемешко. Вместе с ней были задержаны учредитель строительной компании «Мастер» Вагиф Мурсалов и его адвокат Мирослав Федюк. Всех троих подозревают в растрате 22 млн рублей. По версии следствия, Сбербанк предложил правительству Камчатки (минздраву), который подыскивал в столице региона помещение для поликлиники, приобрести необходимую недвижимость за 11 млн рублей. Но минздрав предложение проигнорировал. Зато помещение купил Вагиф Мурсалов. А затем предложил минздраву. Мурсалову предложили уже 15 млн за помещения, которые еще недавно можно было купить за 11 млн. Но Мурсалов обзавелся оценкой помещений в Торгово-промышленной палате Камчатки, из которой следовало, что помещение стоит более 47 млн рублей. Минздрав купил его именно за такую сумму. В результате, по версии следователей, бюджету Камчатки был причинен ущерб не менее 22 млн рублей, даже с учетом ремонта в поликлинике.

Читайте также: Министра здравоохранения Камчатки задержали сотрудники ФСБ