В Челябинске злоумышленник ограбил банкомат на миллион рублей

Челябинск, , 05:45 — REGNUM В Ленинском районе Челябинска неизвестный вскрыл банкомат и украл из него миллион рублей, сообщает пресс-служба УМВД города.

Как сообщили правоохранители, банкомат находился у входа в магазин «Магнит». Вор сначала проник ночью в само помещение, а потом вскрыл банкомат и изъял из него миллион рублей. Утром пропажу обнаружили сотрудники магазина. Отмечается, что помещение находилось под охраной частного предприятия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже денег в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность злоумышленника, а также все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Оренбургской области были арестованы три человека, подозреваемые в ограблении банкомата. Сообщается, что преступники проникли в здание банкомата, а затем погрузили банкомат в машину и уехали в неизвестном направлении. Тогда в терминале находилось около 1,3 млн рублей.