Суд арестовал подозреваемого в организации подпольных казино в Москве

Москва, , 04:26 — REGNUM Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей по аресту на два месяца подозреваемого в организации преступного сообщества Антона Бажанова, заявил пресс-секретарь суда в комментарии РБК.

Он подчеркнул, что суд удовлетворил ходатайство следователей и отказал в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или залога. Бажанов подозревается в организации подпольных казино с ежемесячным оборотом в сотни миллионов рублей.

Ранее, 19 сентября, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступную группировку, промышлявшую организацией нелегального игорного бизнеса в столице. По данным следствия, с мая 2016 года члены этой группы проводили азартные игры под видом букмекерской деятельности.

В результате следственных мероприятий было задержано более 100 человек, была пресечена деятельность 15 игровых клубов. Заведено уголовное дело по ч. 1,2 ст. 210 УК РФ — «организация преступного сообщества и участие в нем».