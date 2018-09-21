В кораблекрушении в Танзании погибли не менее 44 человек

Додома, , 03:49 — REGNUM На озере Виктория в Танзании произошло крушение парома, перевозившего сотни пассажиров, сообщает CNN.

Сообщается, что инцидент произошел между двумя островами на озере Виктория, число пассажиров, находившихся на борту парома, точно не известно. Местные СМИ называют цифры от 400 до 500 человек.

К вечеру после происшествия спасательные службы смогли вытащить из воды 37 человек, затем работы были прекращены из-за плохой видимости. По данным местных властей, официально подтверждена гибель 44 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Конго перевернулась большая лодка, на борту которой находились по меньшей мере шестидесят человек. Спасательные службы заявили, что смогли спасти 30 человек. Официально подтверждена гибель 27 человек, остальные числятся пропавшими без вести.