Легковой автомобиль протаранил остановку в центре Москвы

Москва, , 03:30 — REGNUM Водитель легкового автомобиля Mazda не справился с управлением и врезался в остановку на Новом Арбате, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД РФ.

По предварительным данным, водитель просто не справился с управлением, в результате чего протаранил остановку общественного транспорта. Пострадавших нет. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Кемерове легковой автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта. Сообщается, что авария произошла на остановке «Мясокомбинат». По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадали три человека — сам водитель и две женщины-пешехода.