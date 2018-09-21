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Легковой автомобиль протаранил остановку в центре Москвы

Происшествия

Пострадавших нет

Москва, 21 сентября 2018, 03:30 — REGNUM  Водитель легкового автомобиля Mazda не справился с управлением и врезался в остановку на Новом Арбате, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД РФ.

По предварительным данным, водитель просто не справился с управлением, в результате чего протаранил остановку общественного транспорта. Пострадавших нет. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Кемерове легковой автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта. Сообщается, что авария произошла на остановке «Мясокомбинат». По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадали три человека — сам водитель и две женщины-пешехода.

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Наезды автомобилей на остановки общественного транспорта
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