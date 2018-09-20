В ДТП в Воронежской области пострадали шесть граждан Украины

Воронеж, , 23:01 — REGNUM В автомобильной аварии на дороге Лиски-Колыбелка в Воронежской области пострадали шесть граждан Украины, заявила представитель МИД Украины Марьяна Беца 20 сентября, сообщило издание «УНН».

Представитель МИД отметила, что пострадавшие получают всю необходимую помощь, включая помощь со стороны украинского посольства.

По данным СМИ, авария произошла около 14:00 мск. Микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, в результате чего пострадали шесть пассажиров микроавтобуса.

По одной информации, один пассажир микроавтобуса находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, остальные — в стабильном. Согласно другой информации, трое находятся в реанимации, а ещё трое — в травматологическом отделении.

Полиция расследует причины случившегося. Предварительно в ДТП виноват водитель микроавтобуса, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Напомним, в ночь на 15 сентября произошла страшная авария в Ленинградской области. Столкнулись фура и микроавтобус Mercedes. В результате погибли четыре гражданина Украины — двое мужчин и две молодые женщины.

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