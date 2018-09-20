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В Нижегородской области сожгли машину депутата

Происшествия

Машина стояла около дома, где живет народный избранник

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В Нижегородской области сожгли машину депутата
Иллюстрация: Пресс-служба НРО ЛДПР
Сгоревший автомобиль

Нижний Новгород, 20 сентября 2018, 22:37 — REGNUM  В Нижегородской области неизвестные подожгли машину депутата гордумы Заволжья Андрея Мельникова (ЛДПР). Автомобиль восстановлению не подлежит, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

Matiz был припаркован около дома, где проживает депутат. На капоте автомобиля имелась надпись «ЛДПР». В ночь на 20 августа автомобиль загорелся, его удалось потушить до приезда пожарных.

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Надпись на капоте
Иллюстрация: Пресс-служба НРО ЛДПР
Надпись на капоте

По факту поджога и причинения ущерба Мельников написал заявление в полицию.

Депутат связывает произошедшее со своей политической и общественной деятельностью.

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов заверил, что направит запросы в связи с происшествием в силовые структуры.

«Надеюсь, что они сработают оперативно и найдут преступников», — написал Курдюмов в одной из соцсетей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале сентября неизвестные подожгли автомобиль Lexus, принадлежащий депутату муниципального совета Рыбинска в Ярославской области.

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Поджоги автомобилей
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