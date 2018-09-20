Племянник Исмаилова арестован по делу о похищении Авраама Руссо

Москва, , 21:40 — REGNUM Племянник Тельмана Исмаилова, бывший директор ресторана «Прага» Заур Марданов арестован до 17 ноября по делу о похищении певца Авраама Руссо. Решение принял 20 сентября Басманный суд Москвы, передает РАПСИ.

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Другого фигуранта дела, бывшего водителя Исмаилова Владимира Гусакова, суд поместил в изолятор накануне, 19 сентября.

По версии следствия, Марданов с пятью подельниками похитил и привез Руссо в загородный дом Исмаилова, где певец был избит. События разворачивались в 2004 году. Причиной якобы послужило желание вести совместную концертную деятельность.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов причастность к случившемуся отрицает. В 2016 году бизнесмен был заочно арестован по другому делу — убийству предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилёва.