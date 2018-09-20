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В Москве эвакуировали посетителей МФЦ на Арбате

Происшествия

В одном из помещений многофункционального центра произошло короткое замыкание

В Москве эвакуировали посетителей МФЦ на Арбате
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Кнопка Пожар

Москва, 20 сентября 2018, 19:30 — REGNUM  Около 40 человек эвакуированы из здания многофункционального центра в московском районе Арбат. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, в здании МФЦ, расположенном в переулке Сивцев Вражек, произошло короткое замыкание электропроводки в служебном помещении.

Сообщается, что всего было эвакуировано около 20 посетителей и такое же количество сотрудников центра. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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