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В американском штате Мэриленд три человека убиты в результате стрельбы

Происшествия

Еще два человека получили огнестрельные ранения

В американском штате Мэриленд три человека убиты в результате стрельбы
Pexels
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Абердин, США, 20 сентября 2018, 19:14 — REGNUM  Три человека были убиты и двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на территории американского штата Мэриленд, сообщает 20 сентября портал KTLA5.

Инцидент произошел в городе Абердин. По предварительным данным, стрельба произошла на одном из промышленных предприятий. СМИ сообщают, что полиция задержала одного подозреваемого.

Более подробной информациио происшествии пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, частота подобных инцидентов в США обусловлена законодательством страны и слабым контролем как за законным, так и за криминальным оборотом огнестрельного оружия

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