В американском штате Мэриленд три человека убиты в результате стрельбы

Абердин, США, , 19:14 — REGNUM Три человека были убиты и двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на территории американского штата Мэриленд, сообщает 20 сентября портал KTLA5.

Инцидент произошел в городе Абердин. По предварительным данным, стрельба произошла на одном из промышленных предприятий. СМИ сообщают, что полиция задержала одного подозреваемого.

Более подробной информациио происшествии пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, частота подобных инцидентов в США обусловлена законодательством страны и слабым контролем как за законным, так и за криминальным оборотом огнестрельного оружия

Читайте ранее в этом сюжете: После учений в Житомирской области ВСУ недосчитались десяти единиц оружия