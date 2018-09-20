СК возбудил дело после обрушения на золотодобывающей шахте под Челябинском

Челябинск, , 18:45 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении породы на золотодобывающей шахте в Челябинской области, сообщает 20 сентября пресс-служба регионального управления ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК России «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Сообщается, что в настоящее время следствием предпринимаются меры по установлению виновных должностных лиц, выясняются также «причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления».

Напомним, накануне в Пластовском районе Челябинской области один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Центральная», принадлежащей ОАО «Южуралзолото ГК».

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