Псих или подростки?: ямальский город кишит покалеченными голубями

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 18:01 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги разыскивают живодёров, которые заполонили город голубями с отрубленными лапами и головами. В социальных сетях люди возмущаются и рассуждают о причинах такой жестокости. Написаны заявления в местное отделение полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изуродованные и мёртвые голуби, которых находят повсеместно, шокируют и детей, и взрослых. В паблике «Лабытнанги Info» жители города живописуют встречи с покалеченными птицами.

«Голубь выполз на крыльях к дочери, ребенок в сильном шоке от увиденного», — пишет одна из участниц паблика.

«Сегодня в семь утра на работу шёл, тоже видел тушку со внутренностями наружу около магазина. Голубей там всегда много», — сообщает другой.

В паблике выложено заявление администрации города Лабытнанги с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в социальных сетях. А горожане предлагают «напрячь» всё видеонаблюдение, которое имеется на территории муниципалитета. Вдруг где-нибудь промелькнёт живодёр? Высказываются предположения, что в городе орудует группа подростков или психически больной человек.

«А с чего взяли что это человек вообще? Коты например ради развлечения добычу калечат. Или собаки могли покоцать?», — предполагают некоторые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале живодёры мучают не только бездомных кошек и собак. В городе Ноябрьске неизвестные мужчины бросали морских черепах в забор. По сообщению местных волонтёров фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь», одну черепаху всё-таки удалось спасти.

Читайте ранее в этом сюжете: «Внимание, черепаха!»: ямальские живодёры взялись за водоплавающих