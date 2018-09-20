После учений в Житомирской области ВСУ недосчитались десяти единиц оружия

Новоград-Волынский, Украина, , 17:38 — REGNUM Военная прокуратура Центрального региона Украины расследует кражу пяти автоматов и пяти пистолетов в мотострелковой бригаде, расположенной в городе Новоград-Волынский сообщила пресс-служба ведомства 20 сентября на официальном сайте.

Оружие исчезло во время учебных стрельб в ночь на 20 сентября:

«После проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад, дислоцированных в городе Новоград-Волынский, группой неустановленных лиц похищены оружие и боеприпасы, а именно: 5 пистолетов, 5 единиц автоматов АКС-74. Военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований…», — сказано в сообщении.

На месте преступления работают сотрудники МВД, прокуратуры и военной контрразведки. В расследовании также участвуют криминалисты и кинологи.

Напомним, в начале сентября на территории одного из киевских предприятий был обнаружен тайник с оружием, оборудованный боевиком, участвовавшим в войне против населения Донбасса.

Читайте также: В Киеве найден тайник с оружием, принадлежащим «герою АТО»