Жительница Брянска сломала позвоночник в аварии с маршруткой

Брянск, , 17:09 — REGNUM В Брянске в результате ДТП, в которое попало маршрутное такси, женщина сломала позвоночник. Как сообщают местные СМИ, авария произошла 20 сентября на одном из перекрестков города. 63-летняя пассажирка маршрутки была госпитализирована.

Авария произошла утром 20 сентября, сообщил портал «Наш Брянск». На дороге столкнулись автомобиль Nissan и маршрутное такси №28. Женщина получила компрессионный неосложненный перелом позвоночника.

Отметим, что в результате аварии также пострадали две припаркованных на дороге машины — микроавтобус от удара отбросило в их сторону.