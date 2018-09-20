У безработного жителя Костромской области нашли арсенал оружия

п. Вохма, Костромская область, , 17:05 — REGNUM Костромские полицейские обнаружили у жителя Вохмы арсенал оружия, сообщает областное телевидение «Русь». Найденное оружие отправлено на экспертизу.

В ходе обыска у безработного мужчины обнаружили: пистолет «ТТ», незарегистрированное ружье, тротиловые шашки, электродетонаторы, банки с порохом, оборудование для изготовления патронов, охотничьи и боевые патроны. Как сообщил владелец, оружие он получил в подарок от соседки, а взрывчатку на хранение оставил друг.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Волгореченске Костромской области в квартире местного жителя обнаружили 3 травматических пистолета, переделанные под боевое оружие, и самодельную гранату. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».