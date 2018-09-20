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Пакистанские ВМС изъяли три тонны героина

Происшествия

ВМФ Пакистана в ходе совместной операции с Агентством морской безопасности изъяли три тонны героина в южной части Аравийского Моря

Исламабад, 20 сентября 2018, 17:09 — REGNUM  ВМФ Пакистана и Агентство морской безопасности провели совместную спецоперацию в южной части Аравийского моря. Результатом совместных действий стало изъятие 3 тонн героина на сумму в несколько миллионов долларов.

По сообщению пакистанского новостного агентства Jang, операция проводилась на основе разведывательных данных и при содействии Службы по борьбе с наркотиками. Силы ВМФ и Агентства морской безопасности изъяли контрабандный героин, предположительная стоимость которого составляет несколько миллионов долларов. Изъятая партия наркотиков, по словам официального представителя ВМФ Пакистана, уже была передана ответственным службам. ВМФ Пакистана совместно с Агентством морской безопасности обещали и дальше поддерживать порядок в Аравийском море.

В задачи Военно-морского флота и Агентства морской безопасности, кроме охраны морских границ Пакистана в Аравийском море, входит борьба с терроризмом, пиратством и наркотрафиком. На прошлой неделе британский фрегат нанёс визит в Порт Карачи в преддверии проведения совместных учений с ВМФ Пакистана

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Зарубежная хроника
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