Пакистанские ВМС изъяли три тонны героина

Исламабад, , 17:09 — REGNUM ВМФ Пакистана и Агентство морской безопасности провели совместную спецоперацию в южной части Аравийского моря. Результатом совместных действий стало изъятие 3 тонн героина на сумму в несколько миллионов долларов.

По сообщению пакистанского новостного агентства Jang, операция проводилась на основе разведывательных данных и при содействии Службы по борьбе с наркотиками. Силы ВМФ и Агентства морской безопасности изъяли контрабандный героин, предположительная стоимость которого составляет несколько миллионов долларов. Изъятая партия наркотиков, по словам официального представителя ВМФ Пакистана, уже была передана ответственным службам. ВМФ Пакистана совместно с Агентством морской безопасности обещали и дальше поддерживать порядок в Аравийском море.

В задачи Военно-морского флота и Агентства морской безопасности, кроме охраны морских границ Пакистана в Аравийском море, входит борьба с терроризмом, пиратством и наркотрафиком. На прошлой неделе британский фрегат нанёс визит в Порт Карачи в преддверии проведения совместных учений с ВМФ Пакистана