На юге Киргизии ловят бандита с автоматом, бежавшего из тюрьмы в Казахстане

Бишкек, , 16:46 — REGNUM В Кара-Суйском районе Ошской области Киргизии проходит спецоперация по задержанию Жылдызбека Бекмурзаева — киргизстанца, сбежавшего из казахстанской тюрьмы девять месяцев назад. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию, поступившую от правоохранительных органов.

По данным силовиков, 32-летний беглый заключенный вооружен автоматом. Он уже угрожал оружием киргизстанским милиционерам, попытавшимся его задержать.

Напомним, в июле 2017 года Жылдызбека Бекмурзаева арестовали в Костанае правоохранительные органы Казахстана. Его осудили и приговорили к шести месяцам лишения свободы за незаконное пересечение границы. Однако уже в конце декабря того же года он сбежал из колонии.