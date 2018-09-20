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В Югре маршрутка протаранила автомобиль: пострадали четыре человека

Происшествия

Среди травмированных — годовалый ребёнок

Сургут, Югра, 20 сентября 2018, 16:46 — REGNUM  В результате столкновения автомобиля и маршрутки в Сургуте (ХМАО) четыре человека получили травмы, в том числе и годовалый ребёнок. О дорожном происшествии корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

ДТП случилось днём на перекрестке улиц Островского и Студенческой Сургута. По информации дорожных полицейских, аварию спровоцировал водитель маршрутного такси №53, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Микроавтобус «Фиат Дукато» практически протаранил автомобиль «Тойота Камри», которую отбросило на встречную полосу и автомобиль «Мицубиси Аутлендер». В паблике «К-Информ» опубликованы фото с места происшествия, где видно, как маршрутное такси врезалось в столб.

В итоге, от сильного удара пострадали водитель «Тойоты» и пассажиры маршрутки — две женщины и годовалый ребенок. Пострадавшие госпитализированы в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

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