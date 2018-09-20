Италия предложит провести Олимпиаду-2026 в Милане и Кортине

Милан, Италия, , 16:26 — REGNUM Итальянский олимпийский комитет официально представил заявку на проведение Олимпиады-2026, сообщает La Stampa в четверг, 20 сентября.

Игры предложено провести в двух городах — Милане и Кортине д’Ампеццо, где уже проходила Олимпиада 1956 года.

Ранее предполагалось, что заявка будет предполагать проведение Олимпиады в трех города — кроме Милана и Кортины также в Турине. Однако позднее туринские власти отказались участвовать в проекте.

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В правительстве Италии также не считают нужным претендовать на проведение Олимпиады. Однако представители региональных властей Ломбардии и Венето с этим не согласились и оформили заявку.