Шесть человек ранены в ДТП с двумя автобусами в Воронежской области

Лиски, Воронежская область, , 15:59 — REGNUM Шесть человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов в Лискинском районе Воронежской области днем 20 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла около 14:00 на автодороге Лиски-Колыбелка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ.

В результате аварии ранения получили шесть пассажиров микроавтобуса. Все они госпитализированы.

Полиция проводит проверку.

Напомним, 18 сентября вечером в результате аварии с участием двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области погибли пять человек. Один пострадавший в тяжелом состоянии, еще восемь также были госпитализированы, их жизни угрозы нет.

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