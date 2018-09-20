В Омской области ввели режим ЧС из-за проблем с уборкой урожая

Омск, , 15:51 — REGNUM Из-за проблем с уборкой урожая в Омской области введен режим ЧС. В регионе в конце лета прошли сильные дожди, и сельхозугодия превратились в болота. Из-за этого техника не может выйти на поля, она вязнет в грязи, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Сельхозпроизводители собирают урожай только на угодьях, которые находятся на возвышенностях. Сейчас собрали лишь четверть зерновых и зернобобовых культур, в некоторых районах сезон только начали.

«Я думаю, порядка полторы — две тысячи гектар зерновых пострадали от излишней влаги и на этих полях будет существенный недобор пшеницы», — сказал директор ОПХ «Боевое» Александр Пристаюк.

В администрации области уверяют, что снижение показателей по сбору урожая не скажется на цене хлеба в магазинах региона.

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