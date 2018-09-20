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Конвой США и Сирийских демократических сил попал в засаду

Происшествия

В результате нападения 15 человек убиты, 25 ранены

Дамаск, 20 сентября 2018, 14:46 — REGNUM  Информационное агентство Amaq, связанное с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило о засаде ячейки террористической организации на конвой Сирийских демократических сил и коалиции, возглавляемой США.

Акция была проведена в ночь на 19 сентября в южной части сирийского города Хасака. Колонна более чем из тридцати автомобилей двигалась по 60-й улице. Террористы сначала подорвали фугас, затем открыли огонь из нескольких пулеметов.

По данным Amaq, 15 бойцов СДС и военнослужащих США погибли, еще 25 человек получили ранения. Уничтожено три транспортных средства.

Курдские активисты отрицают факт засады на конвой. Коалиция во главе с США и руководство Сирийских демократических сил пока не комментируют инцидент.

Местные источники отмечают, что «спящие ячейки» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последние два месяца активизировали свою деятельность против войск коалиции и поддерживаемых ею Сирийских демократических сил.

Основу СДС составляют курдские вооруженные формирования. Большинство нападений было совершено в населенных арабами районах провинций Хасака и Ракка.

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Война в Сирии
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