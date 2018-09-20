Четверг, 20 Сентября 2018 года
15:35:38 МСК

ЛНР: из бригады ВСУ в Донбассе во второй раз дезертирует солдат

Происшествия

Военнослужащий захватил с собой оружие и гранаты

ЛНР: из бригады ВСУ в Донбассе во второй раз дезертирует солдат
Илья Репин. Дезертир (фрагмент). 1917

Луганск, 20 сентября 2018, 14:34 — REGNUM  Из 14-й бригады ВСУ в Донбассе дезертировал боевик вместе с оружием и боеприпасами, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 20 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, дезертир захватил с собой автомат АК-74, патроны к нему и гранаты. Комиссия из штаба «операции объединенных сил» («ООС») начала поисковые мероприятия и возбудила уголовное дело.

Отмечается, что ранее в 14-й бригаде ВСУ уже происходили случаи дезертирства. Так, боевую позицию покинул солдат бригады, который находился под воздействием наркотиков.

Напомним, морально-психологическое состояние украинской армии очень низкое, из-за чего из ВСУ регулярно дезертируют солдаты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить