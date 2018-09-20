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Бурятия: в соцсетях сообщают о массовом отравлении школьников

Происшествия

В интернете появилась информация о том, что школьники доставлены в больницу с отравлением. Официальных комментариев пока нет

Закаменск, Бурятия, 20 сентября 2018, 14:02 — REGNUM  В Бурятии в соцсетях сегодня, 20 сентября, появилась информация о массовом отравлении школьников в городе Закаменске. Точное количество постравдвших не уточняется — от «нескольких» до 18 детей. Также соцсети уточняют, что школьников доставили в больницу.

В управлении Роспотребнадзора эту информацию ИА REGNUM обещали прокомментировать позже. Известно лишь, что в Закаменский район выехали специалисты ведомства.

В республиканском следственном управлении СКР пока не располагают информацией о случившемся.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, более 100 человек отравились в Улан-Удэ в январе 2018 года, посетив одно из местных кафе. В том числе среди пострадавших оказались дети и беременные женщины.

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