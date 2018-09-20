В калужском Людинове на пожаре в доме погиб 35-летний мужчина

Калуга, , 13:58 — REGNUM Следственными органами Калужской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара в жилом доме в городе Людиново. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Николай Пасынков, по версии следствия, сегодня, 20 сентября 2018 года около 5 часов утра произошло загорание одноэтажного кирпичного дома, в котором проживал мужчина 1983 года рождения.

В результате пожара мужчина погиб. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены пожаро-техническое исследование, судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Напомним, в Калужской области в 2018 году продолжается череда пожаров с гибелью людей. Так, в городе Киров произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека. В сгоревшем доме находились 64-летняя мать и её 34-летний сын. По предварительным данным причиной возгорания послужила неисправность электропроводки.

Ранее при пожаре в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье» в Жуковском районе погибли две девочки 14 и 16 лет. Трагедия произошла в результате перегрузки электросети дома из-за включения в сеть одновременно трех электрообогревателей.

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