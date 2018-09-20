Врач в Чувашии ответил за досрочно освобождённого убийцу

Чебоксары, , 13:49 — REGNUM В столице Чувашии осуждён бывший начальник лечебного учреждения, подведомственного ФСИН России. Его признали виновным в халатности в связи с незаконным освобождением от наказания одного из заключённых по болезни, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Перед судом предстал бывший начальник-врач филиала «Республиканская больница» федерального казенного учреждения «Медико-санитарная часть №21» ФСИН России. Следствием и судом установлено, что 30 июня 2017 года в Чебоксарах злоумышленник грубо нарушил нормы порядка освобождения осужденных от наказания. Согласно материалам дела, он полагал, что у одного из заключенных, который в сентябре 2013 года был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за убийство, прогрессирует внутричерепная гематома, но при этом ограничился лишь личным осмотром без проведения полного обследования и изучения необходимой документации.

«Он вынес заключение о том, что у заключённого — травма центральной нервной системы с выраженными стойкими явлениями очагового поражения мозга, которая препятствует отбыванию наказания. В тот же день на основании медицинского заключения суд вынес постановление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью», — сказал Олег Дмитриев.

В действительности, по данным следствия, травма не препятствовала дальнейшему отбывания наказания. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ему назначено 50 тыс. рублей штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, в феврале 2017 года в Чувашии был вынесен приговор главному бухгалтеру федерального казенного профессионального образовательного учреждения ФСИН России, расположенного в городе Алатыре. Её признали виновной в присвоении средств, которые она получила, завысив себе зарплату. Общая сумма ущерба оценена в 1,8 млн рублей. Ей было назначено наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также она оштрафована на 100 тыс. рублей.

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