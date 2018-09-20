Скрываясь от следствия, ульяновец совершал преступления в других регионах

Ульяновск, , 13:25 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняли в серии тяжких и особо тяжких преступлений. Пока он находился в розыске по обвинению в убийстве, успел совершить преступления в других регионах, сообщает региональное следственное управление СКР.

Убийство произошло 31 мая 2016 года в один из сёл Новомалыклинского района, где злоумышленник вместе с сообщником проник в дом к инвалиду. На преступление они пошли ради 300 тыс. рублей, которые якобы должны были храниться в доме. Хозяин дома застиг на месте преступления и был забит до смерти.

«Не обнаружив в доме денег, преступники завладели автомашиной погибшего, на которой отвезли труп на свалку. После совершения убийства злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия и находился в розыске почти 9 месяцев, при этом совершил ряд насильственных сексуальных преступлений на территории Ульяновской, Волгоградской и Ростовской областей», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, разбое, незаконным проникновении в жилище, кражах, насильственных действиях сексуального характера и изнасилованиях, соединенных с угрозами убийством, в том числе несовершеннолетних. Он получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее второй соучастник убийства был осужден Ульяновским областным судом, получив 17 лет лишения свободы.

Отметим, что в сентябре в Ульяновской области раскрыто убийство 18-летнего инвалида. В совершении преступления подозревают его мать, которая дала ему большую дозу медицинских препаратов, а затем нанесла ему раны лезвием. В ходе предварительного следствия она пояснила, что несколько месяцев планировала убить сына из-за того, что он страдал умственной отсталостью и был агрессивен.

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