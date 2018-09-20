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В Киеве начались столкновения неонацистов с полицией

Происшествия

Стычки проходят у здания Верховной рады, где ранее проходило выступление украинского президента Петра Порошенко

Киев, 20 сентября 2018, 13:24 — REGNUM  У здания парламента Украины в Киеве начались столкновения между украинскими неонацистами и представителями правоохранительных органов, передает 20 сентября «24 канал».

Отмечается, что столкновения сторонников организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организации «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с полицией проходят у здания Верховной рады, где 20 сентября проходило выступление украинского президента Петра Порошенко. По сведениям украинских СМИ, в результате стычек уже пострадали двое силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Пётр Порошенко выступал перед парламентариями с ежегодным посланием, касающимся внутреннего и внешнего положения Украины в 2018 году.

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