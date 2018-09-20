«Молоко от бешеной коровы» из Кабардино-Балкарии задержано в Крыму

Симферополь, , 11:58 — REGNUM В Крыму задержана крупная партия контрафактного спирта. По видом молока его пытались ввезти на территорию республики из Кабардино-Балкарии, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Фуру с полуприцепом из города Баксана остановили на одной из автозаправочных станций в районе Феодосии. Согласно сопроводительным документам, водитель вез молочную продукцию. Однако в ходе досмотра было обнаружено 520 емкостей по пять литров каждая, в которых находился этиловый спирт. Всего нелегально на территорию Крыма пытались провезти 2560 литров на общую сумму более 125 тыс. рублей.

Следственным управлением МВД в отношении водителя, перевозившего спирт, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Читайте также: Гнали левый алкоголь: три подпольных цеха закрыли в Кабардино-Балкарии

Производство «паленой» водки накрыли в частном доме в Кабардино-Балкарии