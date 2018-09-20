На Камчатке в ДТП пострадали пять человек

Петропавловск-Камчатский, , 11:42 — REGNUM На Камчатке на 28 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково столкнулись два транспортных средства — маршрутка Mercedes-Benz и небольшой грузовик Toyota Lite Ace. Об этом сообщила старший госинспектор Елизовского отделения ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю Ольга Зубрицкая в интервью РИА Новости.

По словам источника, в результате происшествия пострадали пять человек (четыре пассажира микроавтобуса и пассажир грузовика).

В настоящее время выясняются причины аварии. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком.

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