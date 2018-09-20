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В Санкт-Петербурге влобовую столкнулись трамвай и автобус

Происшествия

Водитель автобуса серьезно пострадал

Санкт-Петербург, 20 сентября 2018, 11:33 — REGNUM  ДТП с участием трамвая и автобуса произошло на востоке Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба Горэлектротранса.

Авария случилась утром, когда трамвай ехал по Большой Пороховской улице. Внимание вагоновожатой привлек автобус ЛИАЗ, который странно двигался. Женщина остановила трамвай и вышла, после чего в него врезался автобус.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо во время движения, он выехал на встречную полосу. При столкновении водитель автобуса серьезно пострадал.

Ни в автобусе, ни в трамвае в момент аварии не было пассажиров. Маршруты трамваев в районе инцидента были временно изменены.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Красносельском районе Петербурга столкнулись троллейбус, внедорожник и маршрутка. Пострадали два пассажира маршрутного такси.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге столкнулись троллейбус, маршрутка и внедорожник

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Аварии пассажирского автотранспорта
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