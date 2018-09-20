Сильные ливни вызвали мощный оползень на Филиппинах

Нага, Филиппины, , 11:18 — REGNUM Мощный оползень, сошедший рано утром 20 сентября в городе Нага в филиппинской провинции Себу, похоронил под слоем камней и грязи почти два десятка домов. Известно, что в результате стихии уже погибли пять человек. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN.

По данным местного управления по стихийным бедствиям, ещё от 50 до 80 жителей пропали без вести после оползня. При этом отмечается, что ещё две недели назад, когда на земле были обнаружены трещины, жителям было рекомендовано эвакуироваться из этого района.

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После схода селя в эвакуационном центре временно расположились почти 300 семей. Из-под завалов спасатели извлекли пять человек, они доставлены в больницу.

Причиной катаклизма стали сильные ливни, которые в регион принёс мощнейший тайфун «Мангхут».

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