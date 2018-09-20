Украинские каратели выпустили почти 250 гранат по ДНР за сутки

Донецк, , 11:01 — REGNUM Украинские войска 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику за сутки 19 сентября в нарушение режима тишины, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские боевики сделали 100 выстрелов из БМП, а также провели гранатометный обстрел населенных пунктов, выпустив 247 гранат. В общей сложности украинские каратели выпустили 356 единиц боеприпасов из различных вооружений. От обстрелов пострадали 13 населенных пунктов. Также был ранен один мирный житель и поврежден один жилой дом.

Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают донбасские республики, игнорируя достигнутые ранее соглашения о перемирии.

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